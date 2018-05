Curinga e Amaroni. Al setaccio locali per scommesse, multa da 20 mila euro

Per tutta la serata di ieri, i carabinieri di Girifalco, insieme al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro, hanno eseguito un ampio servizio per contrastare le attività irregolari di gioco e di scommessa, passando al setaccio cinque locali tra Curinga ed Amaroni.

Durante i controlli, in un bar di quest'ultimo comune i militari hanno constatato che venivano raccolte scommesse tramite computer che non erano collegati alla rete statale e così per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di ben 20 mila euro, oltre al sequestro di tutto il materiale informatico.

“Il servizio - fanno sapere dall’Arma - ha voluto rappresentare una ulteriore ricognizione del fenomeno dei giochi sul territorio, in un'ottica innanzitutto preventiva, a tutela di cittadini ed utenti di tali forme di intrattenimento”.