Corigliano: tenta di sfondare vetrina concessionaria, arrestato

Un noto pregiudicato di Corigliano Calabro, S.D., 32 anni, ha tentato di sfondare le vetrine di un autosalone, dopo essersi impossessato di alcune vetture, e poi ha fermato un automobilista e si è infilato all'interno della sua macchina. Il fatto è avvenuto la notte scorsa. I carabinieri di Corigliano lo hanno poi arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento e violenza privata.

L'uomo si era intrufolato in un autosalone di Corigliano, in via Nazionale, dopo aver forzato l'ingresso. Dopo essere riuscito a recuperare le chiavi di alcune autovetture esposte, ha tentato di sfondare le vetrine con alcune di esse. I proprietari della concessionaria, che abitano al piano di sopra, richiamati dai forti rumori, sono scesi e sono riusciti a mettere in fuga l'uomo. Quest'ultimo, per strada, ha tentato di fermare gli automobilisti di passaggio e alla fine è riuscito a fermare un anziano signore, penetrando all'interno della sua auto.

Dopo averlo minacciato, lo ha costretto a vagare per la città. Ma l'uomo è riuscito a portarsi nei pressi della Compagnia dei carabinieri, che, richiamati dalle urla, sono accorsi in suo aiuto. Il pregiudicato si è scagliato allora contro i militari, colpendoli a più riprese con calci e pugni. Ma è stato immobilizzato. Oggi è stato posto agli arresti domiciliari.