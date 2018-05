Cacio, Eccellenza. Il Cutro si guadagna la prossima stagione ma vuole collaborazione

Un lavoro certosino quello compiuto dall’Asd Cutro che consente la partecipazione al campionato di eccellenza anche per la prossima stagione.

“Al termine di un’annata calcistica chiusa come meglio non si poteva – è la nota della dirigenza - la società con le sole forze all'attivo ad oggi non può garantire un prosieguo certo ed equilibrato della gestione, seppur notevoli sono gli sforzi in termini economici e non solo, profusi ed ancora in atto . Si tenterà il tutto per tutto, ovviamente, onde continuare a dare anche in futuro lustro al calcio cittadino, così da scongiurare un eventuale perdita della massima categoria dilettantistica regionale. Ad oggi questo rischio risulta essere, tuttavia , reale concreto, ed è bene prenderne atto, darne atto”.

“Nei prossimi giorni sarà indetta un’assemblea cittadina – conclude la nota - aperta a chiunque voglia prenderne parte, che avrà come punto all’ordine del giorno la disamina della situazione di cui si discorre, sicuri di una adeguata risposta da parte della città di Cutro.’’