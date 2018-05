Statale 106, Cia Calabria: limitare impatto ambientale terzo macrolotto

I vertici di Cia Calabria Nord si dicono favorevoli alla realizzazione del progetto del terzo macrolotto S.S.106 Roseto Capo Spulico-Sibari che garantisca un migliore e necessario collegamento tra le città di Catanzaro e Crotone agevolando la viabilità e un opportuno sviluppo del territorio, ma con delle perplessità.

“Chiediamo convintamente al Governo centrale e regionale di intervenire per limitare i danni all’agricoltura, all’ambiente e alle produzioni che potrebbero essere compromesse se i lavori dovessero raggiungere terreni di produzione agricola” hanno affermato il presidente e il direttore della Cia Calabria Nord Luca Pignataro e Davide Vena.

Alla presentazione del progetto previsto per oggi sarà presente anche una nutrita rappresentanza della Cia con i suoi associati.

La Cia Calabria Nord, rammentano Pignataro e Vena, è ben radicata sul territorio della sibaritide per tale ragione l’interesse in quella zona diventa fondamentale. “Siamo disponibili ad un tavolo di confronto tra le istituzioni per dare il nostro contributo e cercare di vedere insieme, soluzioni adatte a quanto si dovrà fare” hanno affermato Luca Pignataro e Davide Vena.