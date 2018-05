La Questura di Cosenza onora San Michele Arcangelo

Ieri pomeriggio a Donnici Inferiore, frazione del comune di Cosenza, presso la Parrocchia “San Michele Arcangelo” come da antica tradizione si sono celebrati i festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Quest’anno il Parroco, Don Santino Borrelli, ha invitato a partecipare il Questore della Provincia di Cosenza, dott. Giancarlo Conticchio, che con una rappresentanza, anche in Alta Uniforme della Polizia di Stato, ha assistito alla Santa Messa presieduta, da Don Pier Maria Del Vecchio Cappellano della Polizia di Stato, concelebrata da Don Santino Borrelli e Padre Cosimo Chianura, religioso passionista.

All’inizio della celebrazione Don Santino ha presentato alla comunità donnicese la figura di San Michele Arcangelo come Patrono della Polizia di Stato, ringraziando calorosamente il Questore Conticchio per aver accettato l’invito a partecipare all’evento.

Durante l’Omelia Don Pier Maria ha presentato la figura delle “Schiere Angeliche” tra cui l’Arcangelo Michele e, dopo aver commentato i testi Sacri del giorno, ha dato una parola di incoraggiamento ai giovani che sono la speranza del domani.

Inoltre ha ringraziato il Questore per lo stile di gestione del suo operato all’interno della Questura di Cosenza in relazione al personale in servizio, evidenziando una grande attenzione alla persona ed alle famiglie.

Al termine della celebrazione il Questore di Cosenza ha ringraziato il Parroco di Donnici e l’intera comunità, per la lodevole iniziativa relativa alla partecipazione della Polizia di Stato alle celebrazioni in onore di san Michele Arcangelo, ha invitato al ricordo ed alla preghiera per i caduti della Polizia di Stato e si è impegnato a partecipare annualmente a tale evento.

Al termine della celebrazione il parroco ha regalato al Questore un gagliardetto di San Michele Arcangelo e si sono scambiati vicendevolmente delle spille da giacca raffiguranti il logo della Polizia di Stato e la Modonna Immacolata dall’altra.