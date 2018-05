Camion investe ciclista sulla Ss 18, trasportato in elisoccorso

Un camion ha investito un ciclista sulla strada statale 18 tirrenica, nel comune di Amantea. L’uomo alla guida del mezzo pesante stava effettuando una manovra quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto lo sportivo in sella alla sua bici.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un elisoccorso, che ha trasportato il ferito presso l'ospedale di Cosenza. Il ciclista non verserebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse ferite e fratture.