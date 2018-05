Musica e poesie per ricordare Giuseppe Parretta. Nasce “Gloria in cielo e pace in terra”

Giuseppe Parretta

“Gloria in cielo e pace in terra”: questo il titolo della manifestazione che si terrà il prossimo 14 maggio alle 19,30 all’Istituto d’istruzione superiore “Pertini – Santoni” di Crotone, in memoria di Giuseppe Parretta, 18enne ucciso nel centro storico. (LEGGI) A presentare l’evento, la madre di Parretta, Katia Villirillo, presidente dell’associazione Libere Donne, Giuseppe Perpiglia, presidente del Csv “Aurora” dove si è tenuta la conferenza stampa, e Filomena Greco, docente del Pertini Santoni.

E’ stato annunciato che si tratta di una manifestazione che proporrà musica, canto e poesie, dedicata alla memoria del diciottenne, con la partecipazione di don Serafino Parisi, Rosanna Bartolillo, Maria Lucia Cosentino, Maria Rita Grande, Francesco Latella, Antonella marazzita e Francesco Vignis, nel ruolo di presentatori.

Per ciò che concerne i concerti, previsti quelli di “Jukub Rizman Harp”, del coro diocesano “Aldo Ierardi”, con direttore Riccardo Lorenti e musiche di monsignor Marco Frisina. Ed ancora, Teresa Cardace (soprano), Luigi Mesoraca (tenore), Maria Grazia Borda e Angela Liviera (pianoforte) e Gianfrancesco Federico (violino).

Le letture delle poesie saranno a cura della poetessa Raffella Trusciglio e degli alunni dell’Iss “Pertini – Santoni”, compagni di scuola di Giuseppe.

E nel corso della conferenza, Katia Villirillo ha più volte sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla scuola per il sostegno ai ragazzi ed ha ricordato una frase che diceva sempre il figlio: “Dobbiamo imparare a stringerci più forte negli abbracci, a baciare con più calma, a dire più spesso quello che proviamo alla persona che amiamo perché non si sa mai quando è l’ultima volta”.

La figura di Giuseppe alunno è stata tracciata dalla professoressa Greco, mentre Perpiglia ha ribadito l’appoggio del Csv alle iniziative promosse da Libere donne e dalle altre associazioni del territorio.