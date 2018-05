Violenza sulle donne, ne parlano gli alunni del Pitagora con la Commissione Pari Opportunità

La nuova riforma della scuola richiama la Convenzione di Instanbul del 2013 e a tal proposito un gruppo di studenti del Liceo Pitagora di Crotone, guidati dalla docente Maria Giovanna Russo stanno lavorando su un progetto didattico “La violenza sulle donne: riconoscerla per prevenirla.”

Il gruppo, oltre a conoscere le Associazioni che operano sul territorio per la prevenzione della violenza contro le donne, e i servizi di accoglienza a sostegno delle donne maltrattate, hanno fortemente voluto incontrare la Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone, per meglio capire come le Istituzioni locali combattano tale fenomeno.

Un’ora di profondo dibattito per le tematiche affrontate portando alla conclusione che è importante abbattere il muro dei pregiudizi e che la violenza si previene attraverso la conoscenza. La classe è stata accompagnata dalla docente Ada Fabiano.