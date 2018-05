Frontale in via Gallucci a Crotone, un morto

Un grave incidente si è verificato in Via Gallucci, a pochi passi dal centro cittadino di Crotone. Dalle prime informazioni trapelate, una Lancia Y avrebbe scavalcato lo spartitraffico andando a schiantarsi frontalmente con una Mercedes classe A.

A bordo della piccola utilitaria viaggiava un anziano. Molto probabilmente la causa della perdita di controllo del mezzo è stata un malore. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno cercato, purtroppo invano, di rianimarlo.

Le immediate cure prestate dai medici non sono bastate infatti a salvargli la vita. L’anziano alla guida della Lancia Y, Matteo Bossi, di 72 anni, è morto dopo il suo trasporto in ospedale. Altre due persone, invece, sono rimaste ferite.





(Aggiornata alla 11:28)