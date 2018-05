Dipendente pubblico trasferito: per 17 anni prende due stipendi, gli sequestrano casa e soldi

Per ben 17 anni avrebbe incassato un doppio stipendio, beneficiando anche e contemporaneamente dei conseguenti contributi previdenziali ma che, in realtà, non gli sarebbero dovuti spettare.

Protagonista della vicenda un dipendente pubblico del reggino, attualmente in quiescenza, a cui oggi, e al termine di un’indagine, i finanzieri del comando provinciale dello Stretto e i colleghi di Palmi, hanno sequestrato una somma di circa 400 mila euro.

L’accusa nei suoi confronti è quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto appurato dalle fiamme gialle l’impiegato pubblico, a seguito dell’accoglimento di una sua domanda di “mobilità”, era stato trasferito in un’altra struttura statale.

L’uomo, però, non avrebbe comunicato agli organi compenti le informazioni dovute relative a questo trasferimento, così facendo “ingannando” l’Ente e ottenendo illegittimamente due stipendi.

Al termine delle attività dei finanzieri, il Tribunale di Palmi, su delega della Procura, ha emesso a suo carico il provvedimento cosiddetto “per equivalente”, ovvero per l’importo complessivo che si ritiene abbia ottenuto illecitamente. I sigilli sono scattati così ad un immobile e a diversi rapporti finanziari.