Il Gruppo micologico naturalistico lametino inaugura la nuova sede

Sarà inaugurata sabato prossimo, 12 maggio, la sede del “Gruppo Micologico Naturalistico Lametino”. Il nuovo domicilio si trova in Via Scaramuzzino n° 1 - nei locali del ex Ufficio Sanitario di Lamezia Terme.

La ristrutturazione dell’immobile è stata possibile grazie all’intervento di molti soci che si sono adoperati sfruttando ognuno la propria professionalità.

Il tutto è merito anche di chi ha sempre creduto e ancora crede nell’importanza della presenza sul territorio dell’associazione i cui obiettivi sono tantissimi: il rispetto dell’ambiente con manifestazioni, interventi pubblici e divulgazione di volantini illustrativi; l’aggregazione, l’arte, la cultura e tanto altro.

Inoltre sarà sede dell’assemblea dei delegati della “Confederazione Micologica Calabrese”, organismo associativo cui aderiscono la quasi totalità dei Gruppi Micologici presenti nella nostra regione.

L’Associazione lascia così la vecchia sede di Via J.H. Dunant, per i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico.

Il programma d’inaugurazione prevede il taglio del nastro e la benedizione dei vari ambienti con il saluto delle autorità, tra le quali quello di Giuseppe Perri, Direttore Generale dell’Asp di Catanzaro; in seguito la visita ai nuovi locali e un buffet offerto a tutti i presenti.