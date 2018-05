Nuovo ospedale Vibo: consegnate le aree di cantierizzazione

E’ stata effettuata stamane la consegna al Concessionario, delle aree finalizzate ad ospitare il cantiere delle opere complementari di sistemazione idrogeologica del Fosso Calzone.

Stamane alla presenza del Rup Pallaria e del Dirigente Generale dell’asp di Vibo Angela Caligiuri, del Presidente della Società Vibo Hospital Service S.p.A. – Concessionario, Pier Renzo Olivato, e del procuratore speciale e direttore tecnico della Società Costruzioni Procopio Srl - Impresa esecutrice, Massimo Procopio, il Direttore dei Lavori, Giuseppe Profiti, è stata effettuata la consegna delle aree su cui, nelle prossime settimane, verranno avviati i lavori di cantierizzazione dell’opera complementare idraulica del nuovo ospedale di Vibo Valentia, nonché di predisposizione delle piste di cantiere e della bretella di deviazione della Strada Statale 606, necessaria all’esecuzione della rotatoria di accesso all’area ospedaliera e delle corsie stradali dedicate per le ambulanze.

Il delegato del Presidente Oliverio per le politiche sanitarie regionali è Franco Pacenza, ed il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, Domenico Pallaria.

Il Dirigente del Settore Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria, Pasquale Gidaro, comunica che entro la prossima settimana verranno consegnati i progetti esecutivi dei due interventi, che previa verifica, verranno approvati dalla Regione Calabria.

La consegna definitiva dei lavori complementari è prevista entro la metà del prossimo mese di giugno, quando saranno stati perfezionati gli adempimenti connessi all’immissione in possesso delle aree soggette a procedura espropriativa ed alla sottoscrizione di apposite convenzioni con il Comune di Vibo Valentia e con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la realizzazione delle opere in aree sottoposte a vincolo.