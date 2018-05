Regione, trasferite il 50% delle risorse ai Comuni capofila

Con Decreto n. 3101 del 10 aprile 2018 del Dirigente del Settore Lavoro della Regione Calabria, Rosalba Barone, è stato disposto il trasferimento ad alcuni Comuni capofila delle risorse economiche con una percentuale pari a circa il 50 % del fabbisogno annuo 2018, così come determinato sulla spesa effettiva relativa all’anno 2016.

Si procederà con successivi decreti all’assegnazione a tutti gli ambiti. Alla luce delle recentissime pronunce del Tar Calabria con le quali sono state annullate le delibere n. 449 del 14.11.2016, n. 52 del 17.2.2017 e n. 526 del 10.11.2017 nonché il Regolamento regionale n. 17, si rende noto che, non essendo possibile procedere alla riacquisizione delle predette risorse con una diversa attribuzione dei beneficiari, è stata approvata apposita delibera di Giunta con la quale, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, si dispone che l’erogazione, per l’anno 2018, delle rette alle strutture socio assistenziali avverrà tramite questi Enti con le procedure e le modalità che si riterranno opportune nel rispetto della normativa vigente in materia, salvaguardando gli interessi degli utenti che, ad oggi, attraverso l’autorizzazione rilasciata dai Comuni capo ambito usufruiscono dei servizi.