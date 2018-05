Tre arresti dei carabinieri nella Piana

3 arresti, oltre 1.100 persone e 768 veicoli controllati, ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4 mila euro. È questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro nel corso del fine settimana appena trascorso, che ha interessato i comuni della Piana.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno arrestato il 30enne, Codrut Ion Mihalache, in Italia senza fissa dimora. Il fermo è scattato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo per rapina, emesso dall’Autorità Giudiziaria romena. Il 30enne è stato notato nei pressi di un ovile, dove aveva trascorso la notte. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Palmi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le seconde manette sono scattate per Fabio Porfida, 24enne, palmese, pregiudicato, in atto sottoposto alle prescrizioni dell’avviso orale. I militari, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, all’interno di un locale attiguo all’abitazione del giovane, una borsa con al suo interno 14 grammi di marijuana e 15 grammi circa di cocaina, suddivisi in dosi preconfezionate e termosaldate, nonché un bilancino di precisione e materiale da confezionamento vario. Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria palmese.

L’ultimo arresto riguarda invece un pregiudicato tunisino, di 56 anni, Ben Hassen Mongi. L’arresto è scattato su ordine della Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Palmi, per la reclusione ad 1 anno e 8 mesi, conseguente alla condanna definitiva per tentata estorsione in concorso, commessa nell’ottobre 2010. Anche lui, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Palmi.