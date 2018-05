Esplosione a Crotone, partita gara di solidarietà per le bambine rimaste ferite

Nel frattempo è partita la gara di solidarietà nei confronti delle piccole, due delle quali sono ricoverate all'ospedale di Crotone. Le bambine di 7 e 10 anni rimaste ferite ieri sera nell'esplosione dell'appartamento del quartiere Lampanaro, ma le loro condizioni di salute non destano particolare apprensione.

Nell'esplosione della loro casa le bambine hanno perso tutto, per questo motivo il parroco della parrocchia di San Paolo, don Simone Scaramuzzino, ha procurato loro alcuni vestitini e qualche giocattolo. Nelle prossime ore si renderà necessario un sostegno delle istituzioni locali, anche dal punto di vista psicologico oltre che materiale.

L'altra bambina ferita, che ha 4 anni, ha ustioni di secondo grado al volto e traumi in varie parti del corpo. La piccola è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone da dove è stata poi trasferita d'urgenza al policlinico di Bari. Secondo i sanitari, le ustioni e i traumi non sarebbero stati causati dal fuoco, ulteriore elemento che avvalora la tesi di uno scoppio non provocato da una bombola del gas, della quale in effetti non è stata trovata traccia nell'appartamento, ne' dalla caldaia, sbalzata via ma integra.