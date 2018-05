Esplosione a Crotone, Vigili al lavoro. Cause ancora da chiarire

Sono ancora da chiarire le cause dell'esplosione avvenuta nella tarda serata di ieri in un appartamento di Crotone che ha causato due morti e diversi feriti, tra i quali tre bimbe, una delle quali è in gravi condizioni.

In un primo momento era stato ipotizzato lo scoppio di una bombola, che però è stata ritrovata integra dai pompieri. Gli inquirenti hanno tuttavia escluso l'ipotesi della fuga di gas dalla caldaia dell'abitazione.

Lo scoppio ha devastato l'appartamento, situato in una palazzina, aprendo uno squarcio in una delle pareti esterne del palazzo in corrispondenza della casa delle vittime, mentre le pareti interne sono state divelte.

Nello scoppio sono decedute due persone: Rita Murgeri, 55 anni, e il compagno Saverio Romano, 43 anni. Una bambina di 4 anni, nipote delle vittime, e la madre di 28 sono state immediatamente soccorse e portate all’ospedale di Bari nel reparto grandi ustionati, mentre le altre due bimbe, sorelle della piccola di 4 anni, di 7 e 10 anni, sono nell'ospedale di Crotone, ma le loro condizioni non sono gravi. Il padre delle bimbe, invece, è rimasto illeso