Campana, in arrivo 610 mila euro per l’adeguamento sismico del Municipio

Ancora un finanziamento intercettato dal Comune di Campana, ancora migliaia di euro utili al bene comune che grazie all’impegno amministrativo della giunta comunale e al grande lavoro degli uffici saranno utilizzati per rendere Campana un comune moderno e sicuro.

Dopo i fondi destinati alla messa in sicurezza della scuola di Via Roma sono stati recuperati dal Por Calabria 2014 – 2020 ben 610 mila euro che serviranno ad attuare i lavori di adeguamento antisismico per la sede municipale, che è anche Centro Operativo Comunale. Campana si conferma dunque comune virtuoso in grado di intercettare finanziamenti pubblici in modo costante e metterli a disposizione della cittadinanza, evitando così di gravare sulle casse comunali.

“Siamo soddisfatti, questo finanziamento è l’ennesimo riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto – ha commentato il sindaco Agostino Chiarello – ed è anche la dimostrazione di come la programmazione sia importante nella vita amministrativa cittadina. Questo è il terzo progetto del comune di Campana finanziato in pochi giorni, abbiamo intercettato un milione di euro in totale, e siamo solo a metà del primo mandato. Segno che siamo un’amministrazione attenta alla progettazione e in grado di lavorare costantemente per il miglioramento di Campana e della vita dei suoi cittadini”.