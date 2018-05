Girifalco, successo per la I edizione di Canto per te – La canzone per lo zecchino

Grande successo per la prima edizione di “Canto per te – La canzone per lo zecchino”, prima manifestazione canora riservata ai bambini dai 3 agli 11 anni organizzata dall’Associazione Mozart con il patrocinio del Comune di Girifalco. Ospiti dell’iniziativa presentata da Chiara Cristofaro sono state le giovani cantanti Letizia Burdino e Ilenia Cittadino. L’associazione presieduta da Enza De Stefani e Rocco Stranieri, sotto l’egida della maestra Anna Virginia Nuzzo che ha diretto i piccoli artisti, ha voluto promuovere un’iniziativa bella e coinvolgente. Si sono, infatti, esibiti molti bambini: Allyson Conte, Serena Sestito, Syria Ferraina, Elisabetta Gallello, Tommaso Bubba, Giorgia Napoli, Nicole Argirò, Luna Sara Mazza, Melissa Arabia, Miriam Savaia, Maia Fimiano, Lia Maria Maruca, Giada Carnevali, Giulia Sestito, Azzurra Quaresima, Melania Mannarino, Elisabetta Conte.

Tanti i brani eseguiti. Tra questi anche l’inedito dell’ospite Letizia Burdino, classificatasi seconda al concorso canoro internazionale Star's Voice 2017. Tra i finalisti provenienti da 9 nazioni, dai 6 ai 18 anni, suddivisi in tre categorie davanti a una giuria specializzata di sei nazioni - Argentina, Armenia, Bulgaria, Georgia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Svizzera - Letizia ha conquistato la medaglia d'argento interpretando il suo primo inedito "Voglio cantare", composizione musicale di Massimo Froio e testo di Ornella Di Ieso. Un brano molto intenso che racconta la passione e l'amore per la musica.

L’associazione Mozart ha voluto ringraziare Salvatore Ritrovato per aver messo a disposizione i locali del complesso Monumentale, ancora una volta a testimonianza di quanto profondo sia il rapporto di integrazione tra gli ospiti della struttura e la comunità. Un ringraziamento particolare va, infatti, al dipendente Bruno Arabia per la preziosa collaborazione e agli ospiti che hanno dato una mano per l’allestimento del festival. L’associazione, nelle persone di Enza de Stefani e Rocco Stranieri impegnati da oltre 20 anni nella realizzazione di manifestazioni e concerti per promuovere l’arte e la cultura musicale a Girifalco, da quest’anno, hanno esteso la loro attività anche a Caraffa di Catanzaro.