Pizzo, successo per il progetto “Per-Corso Di San Giorgio”

Grande successo per il progetto dal titolo “Per-corso di San Giorgio” che si è tenuto sabato 21 aprile, a Pizzo Calabro, con la seconda tappa della Giunta Regionale Itinerante del Coni Calabria. Nel corso della giornata i partecipanti hanno passeggiato insieme, tra di loro anche gli alunni e le maestre delle Scuole Primarie di Pizzo che, partendo da Piazza della Repubblica, hanno percorso le vie e i luoghi principali del Centro storico.

L’iniziativa, organizzata dal Coni point di Vibo Valentia, guidato dal delegato provinciale Bruno Battaglia, dopo la passeggiata, ha visto partecipi gli oltre 200 alunni delle scuole napitine, insieme ai bambini del centro Sprar di Arena, ai ragazzi della cooperativa sociale “La voce del Silenzio” con sede nell’ospedale di Pizzo e i ragazzi dell’associazione Italiana persone down di Vibo (presieduta da Giuseppe Bagnato), sempre in Piazza della Repubblica, nelle diverse attività ludico motorie proposte dalle Associazioni Sportive intervenute alla manifestazione.

Augurando il meglio ai partecipanti del “Calabria Lilt Road – Fitwalking coast 2 coast”, impegnati in un percorso che toccherà le due coste calabresi con l’intento di promuovere la mission della Lega italiana per la lotta ai tumori, ovvero la prevenzione oncologica anche attraverso il Fitwalkingm, la tecnica sportiva che permette di massimizzare i benefici del cammino, si è poi dato vita all’attività vera e propria.

I bambini, sotto la supervisione del Coordinatore dello Staff Tecnico del Coni point locale, Salvatore Vinci, si sono divertiti attraverso i percorsi motori legati al basket e al calcio grazie alle Asd Olympia Basket Pizzo e all’Asd Junior Pizzo Calcio, in esibizioni di ballo con l’Asd Dance Academy FeM Pizzo, in esercizi di ginnastica artistica grazie alla Asd Motus Gym di Vibo Valentia e in altre attività ad opera delle Asd Circolo Velico San Marco e San Giorgio, Asd Società Bocciofila Pizzo, Asd Volley San Giorgio Pizzo, Asd Hipponion Nuoto Vibo Valentia. A concludere poi la manifestazione è stata la dimostrazione dei cani della Società Italiana Cani da Salvataggio “Aquile di Calabria”.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la collaborazione e la disponibilità di: Don Pasquale Rosano parroco della Parrocchia di San Giorgio, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo Francesco Vinci, il Sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo, il Consigliere con delega allo sport Giorgia Andolfi, l’Associazione di Protezione Civile “Augustus” e la Federazione Medico Sportiva Italiana – sezione di Vibo Valentia.