Nuoto sincronizzato: NuotatoriKrotonesi a Cosenza per “Divertirsi in acqua”

“Sapere che dopo tantissimi anni, si svolgono prove di nuoto sincronizzato anche in Calabria, grazie alla nostra squadra, e che per quanto riguarda il nuoto più in generale, si inizia a percorrere la giusta strada, proprio in considerazione della numerosa partecipazione alla manifestazione svoltasi a Cosenza lo scorso fine settimana. E tutto ciò, naturalmente, ci rende molto soddisfatti. In qualità di consigliere regionale Fin e di delegato al settore Propaganda e nuoto sincronizzato, sono molto contento dei risultati sin qui conseguiti, e ringrazio a tal proposito tutte le società che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante traguardo”.

Cosi Antonio Fonte, presidente dell’Asd NuotatoriKrotonesi, all'indomani della partecipata e riuscita manifestazione, denominata non a caso, “Divertirsi in acqua”, rivolta alla categoria Propaganda (2009-2012), e consumatasi domenica scorsa a Cosenza.

Una splendida e molto indicativa occasione di aggregazione, gioia ed entusiasmo nel praticare il nuoto sin da piccolissimi, con la piena consapevolezza che la professionalità, la pazienza, i sacrifici sportivi e la lungimiranza, impostando ed investendo lavoro, impegno e risorse sui bambini alla fine pagano sempre. Del resto, l'Asd NuotatoriKrotonesi, ne è il più palese e positivo degli esempi.