Malvito: si rompe una condotta e frana investe casa, un ferito

In seguito ad una rottura della condotta in località Vaditari di Malvito, nel cosentino, è stata sospesa l’erogazione dell’acquedotto Abatemarco. La rottura è avvenuta in un tratto a monte di alcune abitazioni. Uno smottamento di fango e detriti ha investito un’abitazione, ferendo il proprietario che è stato trasportato in ospedale a Castrovillari.

Sul posto le squadre operative della Sorical, dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei carabinieri, insieme al sindaco di Malvito Pietro Amatuzzi.

I tecnici della Sorical, per precauzione, hanno anche bloccato l’erogazione dell’acquedotto Capodacqua, la cui condotta viaggia parallelamente a quella dell’Abatemarco e avviato una ricognizione per ripristinare l’acquedotto che serve 25 Comuni e circa 200 mila persone. Al momento è sospesa l'erogazione alle utenze comunali di San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, S. Agata d’Esaro, Malvito, S. Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Montalto Uffugo, S. Martino di Finita, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, Rende, Castrolibero e Cosenza.

L’erogazione, per ora, viene garantita da Sorical al Comune di Cosenza fino alle ore 18 solo al serbatoio Merone attraverso le vasche di accumulo di Cozzo Muoio, mentre è sospesa per il serbatoio De Rada.