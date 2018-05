La Polizia stradale di Frascineto ha effettuato, a Morano Calabro, un controllo su un pullman che doveva accompagnare una scolaresca ad una visita di istruzione, organizzata da un Istituto Scolastico del luogo.

Il mezzo in questione, dopo un accurato controllo, è risultato privo delle condizioni che avrebbero consentito il viaggio dei ragazzi in piena sicurezza, per cui non è stata consentita la partenza per la destinazione designata.