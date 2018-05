SoriCal informa di una improvvisa e consistente rottura sulla condotta dell'Abatemarco, in località Vaditari nel Comune di Malvito. Per consentire i lavori di riparazione è stata sospesa l'erogazione idrica mentre per la sola utenza Merone l'erogazione sarà garantita fino alle ore 18.

E' stata allertata l'impresa di manutenzione idraulica per i lavori di riparazione, al termine dei quali sarà ripristinata la fornitura.