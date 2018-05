Oliverio accusato di abuso d’ufficio: “estraneo ai fatti, chiarirò la mia posizione”

Mario Oliverio

Un avviso di chiusura delle indagini preliminari ed un contestuale avviso di garanzia è stato notificato oggi al Governatore della Calabria.

A renderlo noto è lo stesso presidente Mario Oliverio che è indago, in particolare, per abuso d’ufficio in relazione al proseguimento di un distacco di un dipendente -Giuseppe Barillaro - del Comune di Francica (nel vibonese) presso l’azienda in house della Regione, Calabria Verde.

Si tratta ovviamente di un atto dovuto a tutela dell’indagato che ora dovrà nominare un difensore. “Considerandomi estraneo ai fatti contestati, - ha commentato Oliverio - confido di chiarire quanto prima la mia posizione nelle sedi competenti”.