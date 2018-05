Fine settimana ricco di medaglie per gli atleti della Sakro

Fine settimana ricco di medaglie per gli atleti della Scuola Atletica Krotoniate. Dopo le prestigiose medaglie e i successi dei giovani atleti krotoniati ottenuti nelle scorse settimane, sono arrivate ulteriori gratificazioni dalla tappa dei Campionati Regionali Individuali Fidal categoria Esordienti/Ragazzi e dal Campionato di Società Assoluto Fidal su pista svolti a Siderno il 5 e 6 maggio.

La Scuola Atletica Krotoniate torna a casa con il titolo di vice campione regionale sulla distanza dei 60 metri di Paolo Lettieri (classe 2005) che con il tempo di 9,17 secondi è argento assoluto. Il risultato di Paolo dimostra il grande miglioramento che in pochi mesi lo ha portato a primeggiare tra i migliori giovani atleti calabresi. Medaglie di bronzo per i compagni di squadra Mario De Biase sulla distanza dei 1000 m. e Giovanna De Biase sui 300 metri. nello stesso giorno in cui il padre Luigi De Biase, anche lui atleta master krotoniate, vince una prestigiosa medaglia d’argento con 19′:36” nel Campionato di Società Assoluto Fidal su pista nei 5000 metri.

Altri importanti risultati sono quelli ottenuti da Federico Cottone che migliora il suo tempo personale nella distanza dei 1500 metri su pista con il crono 4′:22”,67, gara vinta dall’amico crotonese Ayoub Idam. La tappa di campionato di Siderno, inoltre, consacra Cecilia Trocino (classe 2002) come migliore velocista calabrese anche sulla distanza dei 400 metri. Medaglia d’oro con il tempo di 01′:05” per Cecilia che si è messa alla prova su una disciplina, quella dei 400, in cui il coach Pacenza crede molto.

Il week end degli atleti krotoniati è proseguito con una serie di altri importanti appuntamenti e gare fuori dalla Regione e dalla Nazione. In particolare Diego Caratozzolo ha corso rappresentando la Scuola Atletica Krotoniate nella Maratona di Praga chiudendo i canonici 42 kilometri in 3h:10′:59”, abbassando di 2′:40” il suo miglior tempo personale. Oltre a Diego hanno corso in Emilia Romagna Massimo Scandale e Gianni Bruno alla 40 edizione della storica corsa campestre Un Gir Per Busan.