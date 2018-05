Dichiarano di essere stati scippati, ma hanno inventato tutto. Indagati due giovani vibonesi

Sono accusati di truffa in concorso, simulazione di reato e favoreggiamento personale G. C. e T.L., rispettivamente 25 e 24 anni, che avrebbero simulato il reato di rapina per ottenere un risarcimento. È successo a Vibo Valentia dove i due hanno dichiarato di aver subito uno scippo, per poi denunciarlo alla Questura. Ma le indagini hanno smentito le dichiarazioni dei giovani che sono stati smascherati. I due hanno infatti simulato il reato di rapina per ottenere un risarcimento.

I fatti risalgono allo scorso dicembre quando uno dei due giovani ha fatto una denuncia alla Questura sostenendo di essere stato scippato del proprio borsello. Dopo la denuncia i poliziotti hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio.

Ma a seguito delle attività gli agenti hanno iscritto la vittima sul registro degli indagati, con un suo amico, ritenuto un complice. Per gli inquirenti lo scippo non c’è mai stato e il giovane ha inventato tutta la storia per ottenere un risarcimento. Scoperta la simulazione del reato i due rischiano ora di finire sotto processo perché a conclusione delle indagini preliminari il sostituto procuratore Filomena Aliberti ha notificato l’avviso di garanzia.

Sentiti dagli investigatori, i due giovani hanno dichiarato di essere stati scippati da ignoti che erano a bordo di uno scooter mentre stavano uscendo da una festa. Secondo la polizia giudiziaria quella sera però nella località descritta dai due non solo non c’era alcuna festa ma non c’è stato nessun furto.