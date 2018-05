Incidente Paola, muore bimbo di 3 anni. Il padre disperato devasta il pronto soccorso

Un bambino di tre anni, D.M., è deceduto all’ospedale di Paola a seguito delle ferite riportate per un incidente stradale. Il bambino era a bordo di una smart che, condotta dal padre, per motivi in corso di accertamento è uscita di strada. L’incidente è avvenuto lungo la stalte 18 tra Paola e Fuscaldo.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Paola dove però è deceduto. Il padre, in preda a un crisi di nervi dovuta alla perdita del figlio, ha devastato il pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.