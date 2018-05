Notte agitata per i pompieri: arrivano per una porta e sventano un suicidio

Sono intervenuti in piena notte per aprire una porta ma si sono trovati a soccorrere e salvare un uomo che stava per suicidarsi. Protagonisti dell’agitata nottata i vigili del fuoco di Catanzaro.

Come dicevamo, intorno alle 2 e mezza, una squadra è arrivata in via Spizzirri del capoluogo, per una porta bloccata: sul posto li aspettava la persona che li aveva chiamati, subito apparsa in evidente stato confusionale, e che poi è improvvisamente scomparsa.

Qualche minuto dopo, non vedendola, i vigili hanno iniziato a cercarla per i vicoli del centro storico. Giunti su via Carlo V, dalla bretella stradale che collega al viadotto Fausto Bisantis, i pompieri l’hanno intravista mentre si incamminava lungo il ponte e, ad un certo punto, si apprestava a salire sulla ringhiera per poi lanciarsi.

Nell'immediato il caposquadra, insieme ad un vigile, l’hanno raggiunta di corsa bloccandola prima che compisse il gesto. Successivamente sono arrivate due pattuglie della polizia e il Suem118 che ha accompagnato l’uomo in una ospedale.