Tennistavolo. Nazionali: Castrovillari promosso per la prima volta in B1

Il Tennistavolo Castrovillari si aggiudica il girone H di serie B2 del prestigioso campionato nazionale, tra i festeggiamenti che si sono protratti a sera inoltrata, raggiungendo così la prima promozione in B1 nella sua storia.

Davanti ad un folto pubblico, il capitano Abayomi Segun Olawale con tre punti su tre gare disputate e Antonio Corrado 2 punti su 2 gare, dimostrano ancora una volta il loro valore, superando la quarta in classifica l'Albatros Zafferana Etnea per 5 a 2 e staccando anche in classifica il Siracusa “A” che ha perso ad Enna.

Il Presidente Giuseppe De Gaio dice soddisfatto: “questa vittoria di campionato la dedico ai numerosi diversamente abili che ci hanno sempre seguito nelle gare giocate a Castrovillari e che ogni giorno devono lottare per vedere rispettati i propri diritti. La cosa più bella è che lo sport che amo praticare è uno strumento che mi permette di aiutare chi è meno fortunato” - conclude De Gaio che si complimenta con il capitano Segun Olawale, Eros Perri, Antonio Corrado, Luca Lombardi e il suo caro amico e Tecnico Rosario Lombardi.