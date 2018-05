Calcio, Academy Crotone si laurea campione provinciale: verso il regionale

La squadra esordienti provinciali dell'Academy Crotone, allenata da Mister Franco Miletta, grazie alla schiacciante vittoria in finale sul neutro di Cotronei contro i pari età della Sila Regia, si è laureata campione provinciale.

La compagine rossoblù, rimasta imbattuta per tutto il campionato, dovrà adesso affrontare la fase regionale. Un successo che l’Academy Crotone, scuola calcio esemplare non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello educativo, ha voluto condividere con tutto il proprio staff, ricordandolo nome per nome.

Ed ecco, in ordine, tutti gli artefici di questa impresa. Per lo staff tecnico Franco Miletta (allenatore), Rino D'Oppido (allenatore), Luigi Sapia (prep. portieri), Jacopo Drago (prep. fisico), Tommaso Dell'Apa (prep. fisico), Dionigi Megna (dirigente accompagnatore).

Per gli atleti: Marco Bianco, Rosario Bonacci, Francesco Brasacchio, Matteo Coscarella, Silvano Criscuolo, Pietro De Carlo, Giuseppe Elia, Davide Falco, Michelangelo Freno, Francesco Greco, Manuel Greco, Nicola Guarino, Gaetano Iulis, Francesco Lanciano, Salvatore Marino, Giorgio Megna, Davide Messraqui, Raffaele Nebbioso, Andrea Petrozziello, Antonio Piro, Francesco Piro, Francesco Ruberto, Guglielmo Sarro, e Manuel Zizza.