Terzo Megalotto Ss 106: doppio incontro per la presentazione del progetto

Gianni Armani

Il progetto relativo alle attività del III Macrolotto Sibari-Roseto Capo Spulico della 106 ionica, sarà al centro di una riunione fissata nella tarda mattinata di mercoledì nella sala convegni del Museo Archeologico di Sibari, in località Casa Bianca.

All’incontro parteciperanno l’Amministratore Delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani e il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio. Il presidente di Sirjo scpa, Pietro Mario Gianvecchio, illustrerà il contenuto del progetto - per il quale è previsto un investimento di circa 1 miliardo e 330 milioni di euro - il cronoprogramma delle attività, gli impatti territoriali con le ricadute economiche ed occupazionali.

L’avvio delle attività del primo lotto, per un finanziamento di 285 milioni di euro da Sibari allo svincolo di Trebisacce, è stata già avviata con le procedure di esproprio e immissione in possesso dei terreni con, a valle, le successive attività di eliminazione delle interferenze e bonifica degli ordigni bellici. Sono in corso le attività di perfezionamento degli elaborati progettuali, a seguito delle ultime prescrizioni del Consiglio superiore dei Llpp, per avviare anche le attività del secondo lotto da Trebisacce a Roseto Capo Spulico.

Armani ed Oliverio, si incontreranno poi nel pomeriggio presso la sala Oro della Cittadella regionale, per presentare il nuovo collegamento tra Crotone e Simeri Crichi in variante all’attuale sito.

“La giornata del 9 maggio – dichiara il presidente Oliverio - sarà un’altra importante giornata per la Calabria. Si porta a compimento, grazie a una costante attività di confronto con il Governo, l’Anas e le amministrazioni locali, un grande progetto che era stato insabbiato da quasi un decennio nelle secche della burocrazia e che costituisce una tappa importante nel disegno strategico di connettere la Calabria verso l’esterno e al suo interno. Contemporaneamente presentiamo la proposta per realizzare in variante al vecchio tracciato della 106 il collegamento tra Crotone e Simeri Crichi”.

“Ora - conclude Oliverio - bisogna accelerare per garantire il rispetto dei tempi e realizzare le attese ricadute, in termini di occupazione e di rilancio del comparto dell’edilizia”.