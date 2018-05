Galleria Paramassi, lavori ultimati. Bruno convoca riunione per chiarimenti

“I lavori di demolizione della galleria sono stati eseguiti per come previsti in progetto, e sono proseguiti ininterrottamente nonostante le continue piogge che hanno caratterizzato il periodo dei lavori. La messa in sicurezza del versante con il disgaggio del versante sopra la ex galleria ed il montaggio della rete paramassi prevista in progetto è stata ultimata nei tempi contrattuali: l’impresa e i tecnici hanno lavorato anche il sabato e con condizioni avverse (anche grazie alla disponibilità e alla professionalità degli addetti ai lavori, che in altre situazioni la Direzione dei Lavori avrebbe sicuramente sospeso).” Lo rende noto il competente settore tecnico della Provincia di Catanzaro, in seguito ai dubbi espressi dal gruppo consiliare di opposizione al Comune di Gimigliano sui lavori relativi alla “Galleria Paramassi”.

“Il fosso di guardia a cui fa riferimento – si legge nella nota - è stato sostituito e realizzato su disposizione della direzione dei lavori con una lavorazione più veloce e più conformante con lo stato dei luoghi e rientra nelle prerogative dei tecnici. I lavori di messa in sicurezza Strada provinciale 40 sono sostanzialmente ultimati. Le ulteriori lavorazioni sulla scarpate di monte, disposte dalla direzione dei lavori, e regolarmente autorizzate non inficiano l’apertura al transito in assoluta sicurezza. È a conoscenza di tutti –prosegue -che sotto la sede stradale insiste la condotta fognaria, ormai vetusta, che ha portato l’Amministrazione comunale di Gimigliano alla decisione di sostituzione del tubo, è chiaro che tale lavorazione (non di competenza dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro) poteva essere realizzata solo dopo la fase di demolizione o di messa in sicurezza del versante. Riconoscendo il disagio della cittadinanza per tale prolungamento della chiusura al transito della Sp 40 - indipendente dai lavori messi in atto dalla Provincia di Catanzaro - la Direzione dei lavori ha ordinato una serie di disposizioni tecniche atte a ridurre seppur con limitazione il disagio della cittadinanza, mediante l’apertura al transito pedonale.”

L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, attraverso il direttore dei lavori, ha da subito contattato il Comune di Gimigliano mostrando la totale disponibilità di un aiuto per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta fognaria, e si sta lavorando congiuntamente allo scopo di ridurre i tempi di disagio.

Al fine di arrivare ad una soluzione rapida che assicuri in tempi brevi la riduzione dei disagio della cittadinanza con una possibile apertura al transito, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha convocato una specifica riunione tecnico-operativa alla presenza del sindaco di Gimigliano, Massimo Chiarella, per martedì 8 maggio alle ore 13.