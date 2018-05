Scioglimento Comune Lamezia, Cuda (Pd): “Commissari seguono i passi della vecchia amministrazione”

“Nel totale silenzio, quasi di nascosto, i Commissari prefettizi stanno proseguendo l’iter di approvazione del PSC di Lamezia Terme portato avanti dalla Giunta sciolta per mafia pochi mesi fa.” Sono le parole di Gianluca Cuda, Segretario provinciale PD di Catanzaro, che aggiunge: “Senza voler entrare nel merito tecnico o politico, si tratta di un fatto gravissimo, e viene da chiedersi se il Prefetto sia a conoscenza del fatto che i Commissari stanno approvando una fondamentale procedura amministrativa ed economica in continuità con l’opera di Mascaro.”

Cuda, senza giri di parole, continua a rivolgersi ai Commissari del Comune di Lamezia dicendo: “bisognerebbe occuparsi di attività ordinarie, come il funzionamento degli uffici comunali, dei teatri, degli impianti sportivi, o delle innumerevoli buche nelle strade, non di atti fondamentali per la pianificazione economica ed urbanistica dei prossimi 30 anni della città come è il PSC, arrivando addirittura ad estromettere gli ordini professionali, i sindacati, le sane forze politiche del territorio e portando avanti, invece, le decisioni dell’ultima Giunta comunale.”

“Ho già chiesto una assemblea aperta del PD lametino, - conclude Cuda - che coinvolga gli Ordini professionali e le forze sindacali, per avviare percorso collaborativo sul PSC.

Rilancio pertanto questa richiesta, certamente più utile che riunioni di direttivo, invitando al tempo stesso il Prefetto ad attenzionare quanto sta accadendo negli uffici della Città di Lamezia Terme, e bloccare ogni forma di ratifica della Giunta sciolta per mafia.”

