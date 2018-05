Minaccia la figlia con una bottiglia rotta, in manette padre violento

Avrebbe intimidito la figlia con in mano una bottiglia, poi, una volta che questa si era rotta, l’avrebbe inseguita minacciando di colpirla, per questo motivo un padre lametino 50enne è stato arrestato ieri sera per maltrattamenti in famiglia.

Sul posto è intervenuta una pattugli di Polizia in seguito ad una richiesta di aiuto al 113. Gli agenti, oltre al fatto odierno, hanno accertato che la ragazza ed i familiari avevano più volte denunciato i comportamenti violenti dell'uomo in ambito familiare, il quale, spesso sotto l'effetto di alcool, aveva già sottoposto la moglie e le figlie a soprusi e atti vessatori e violenti, minacciandole di morte anche con un bastone, chiudendole perfino fuori casa di notte d'inverno sotto la pioggia.

L'allarmante situazione, emersa dalle indagini immediatamente avviate, ha determinato l'arresto dell'uomo, che su disposizione del sostituto procuratore Marta Agostini, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

La ragazza, invece, è stata messa in sicurezza Applicando il Protocollo Operativo EVA predisposto dalla Polizia di Stato a tutela delle vittime di violenze familiari.