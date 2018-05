Studenti intossicati da pasti mensa, chiusa attività

Le indagini erano partite dopo la denuncia di alcuni genitori che si erano visti i figli, studenti del Liceo “Capialbi” di Vibo, star male al rientro da scuola.

I ragazzi in questione avevano usufruito del servizio mensa in una normale giornata di scuola, ma qualcosa nel pranzo odierno non andava e in molti avevano avvertito lo stesso malessere che ha portato sospetto tra i genitori e successivamente ai Carabinieri che, insieme ai NAS di Catanzaro e al personale dell’ASP, ha sottoposto a controllo l’esercizio che aveva fornito il cibo.

L’ispezione ha così permesso di riscontrare gravi carenze igienico- strutturali tali da disporre la sospensione immediata dell’attività di ristorazione con la chiusura della cucina e del deposito alimentare.