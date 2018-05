Inchiesta “Grandi firme”: chiesta conferma condanna per Giuseppe Mancuso

Nell’ambito dell’inchiesta “Grandi firme” è stata richiesta dal Procuratore Generale la conferma della condanna inflitta in primo grado a Giuseppe Mancuso alias “Bandera”, fratello del Boss Pantaleone Mancuso alias “Scarpuni”.

L’istanza è stata formulata dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha fissato l’udienza per il 23 maggio per la discussione delle difesa rappresentata dai legali Francesco Sabatino e Mario Bagnato e per la sentenza.

Giuseppe Mancuso in primo grado era stato assolto dal reato associativo, ma condannato a 16 anni di reclusione e 50 mila euro di multa in ordine alla fornitura di oltre 3 tonnellate di cocaina destinata in Calabria.

Questo processo è naturalmente uno stralcio di un troncone più vasto che vedeva imputati decine di soggetti.