Viola il detto “vivi e lasca vivere” dopo aggressione, arrestato 50enne

Un pregiudicato 50 enne di Villa San Giovanni, B.F., accusato di aver violato le disposizioni della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Napoli lo scorso febbraio, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia del commissariato locale.

L’uomo, che sarebbe responsabile di aggressione e minacce nei confronti di un altro uomo per vecchi rancori personali, non avrebbe rispettato la prescrizione relativa agli orari e ai luoghi autorizzati per l’espletamento delle necessarie esigenze di vita altrui.

All’esito della convalida dell’arresto, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la restrizione ai domiciliari.