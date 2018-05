Tragico scontro sulla 106. Anziano incastrato tra le lamiere, muore in ospedale

Un'altra tragedia sulle strade calabresi con un'altra vittima di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, una Bmw ed una Fiat Panda.

Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio al km 192 della strada statale 106, nel comune di Simeri Crichi, nel catanzarese.

Nel violento impatto la Bmw è finita riversa su un fianco. L’uomo alla guida della Panda, un anziano del capoluogo, è rimasto invece incastrato tra le lamiere contorte e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina, che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari.

Portato in ospedale già in gravi condizioni è poi deceduto. Ferito il conducente della Bmw ma non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni.