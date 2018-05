Variante SS 106. Riunione in Cittadella, Sculco: “9 maggio data memorabile”

Alla riunione svolta oggi in Cittadella regionale per la Variante SS 106, hanno partecipato il sindaco di Mesoraca, - tra i primi Comuni a promuovere l’idea, divenuta, finalmente, oggetto di progettazione - oltre al presidente della Regione, Mario Oliverio, i presidenti delle Province di Catanzaro e Crotone, Bruno e Pugliese, e la consigliera regionale Flora Sculco.

Gli amministratori hanno avuto la conferma che lo studio e la progettazione della variante al mega lotto 6, sarà finanziato dalla Regione mentre la realizzazione dell’opera sarà interamente a carico dell’Anas, e che il progetto dopo la presentazione in Regione, prevista per il 9 maggio, verrà successivamente presentato in un incontro a cui parteciperanno tutti gli amministratori dei comuni attraversati dalla variante, e che si svolgerà a Mesoraca, uno dei comuni che da tempo ha lavorato e si è impegnato in raccordo con tutti le altre realtà affinché questa importante e strategica opera potesse essere progetta, finanziata e avviata alla realizzazione.



“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato la Consigliera Sculco – che il lungo lavoro svolto in questi mesi stia, finalmente, dando i primi frutti. Giorno 9 maggio potrebbe diventare una data importante per la provincia crotonese che sta cominciando a rompere quell’isolamento infrastrutturale a cui sembrava, oramai, condannata".



"La presentazione di Ryanair di oggi (LEGGI) e la successiva riunione in Cittadella sulla “variante alla SS 106” - ha concluso - sono segnali positivi frutto del lavoro di squadra, in sinergia tra diverse istituzioni, che finalmente si sta portando avanti, con tanta fatica, nel nostro territorio”.