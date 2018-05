Siderno, nasce il progetto ‘Agenzia no viaggi’: un videoclip per sostenerlo

E' stato inaugurato la scorsa settimana a Siderno, lo sportello informativo, gestito dall’associazione “Artisti uniti per la ricerca” con la relativa creazione di un videoclip “Ora c’è”, firmato parole, musica e immagini a sostegno del progetto “Agenzia no-viaggi” dell’associazione “Angela Serra”.

La proposta è nata grazie alla tenacia e dedizione del dottor Attilio Gennaro, insieme a un team di medici d’eccellenza che prestano servizio in Regione, con a capo Massimo Federico, per sviluppare una rete oncologica con l’obiettivo di limitare i terribili “viaggi della speranza”, nella stragrande maggioranza dei casi immotivati, e consentire a tutti di potersi curare bene in un percorso tutelato, potendo accedere a un approccio più concreto e immediato con lo specialista appropriato.

Un progetto importante che vede uniti artisti della Locride: Federico Placanica, Massimo Cusato, Peppe Platani, Carmelo Scarfó, Vincenzo Tropepe, Vincenzo Oppedisano, Francesco Loccisano, Francesco Sgambelluri, Gabriele Albanese, Andrea Simonetta, Alessandro Luvarà, Manuela Cricelli, Mimmo Cavallaro, Francesco Sgambelluri, Mario Muscolo, Paolo Sofia.

Per il missaggio Mujura e Luvarà, mastering Alessandro Luvarà, testo Paolo Sofia e Antonio Tallura, musica e pre-produzione Paolo Sofia, riprese audio Carmelo Scarfó e Paolo Sofia, riprese e montaggio video Aldo Albanese, riprese video effettuate da Alberto Gatto.

Hanno collaborato Francesco Scarfò, Cicciosax, Enzo De Liguoro, Maria Teresa D’Agostino. Lavoro corale, frutto di arte e sensibilità, della condivisione di professionalità e di impegno per il benessere del territorio. Un messaggio di unione, contro la diffidenza e la sfiducia.

Anche Calabria Sona con il suo staff contribuirà al progetto e si occuperà della distribuzione e della promozione del brano attraverso la sua etichetta discografica, i suoi media ed eventi. “Ora c’è” sarà acquistabile su tutti gli store digitali al costo di poco più di un euro e andrà a sostenere il progetto “Agenzia no-viaggi” dell’associazione “Angela Serra”.