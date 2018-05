Campionato provinciale di scacchi, vince la scuola di Monachelle

Gli alunni della Scuola Primaria di "Monachelle" hanno vinto il torneo provinciale giovanile di scacchi. Nel primo gruppo U.8 (Piccoli Alfieri) il talentuoso Davide Santo ha concluso al primo posto, a punteggio pieno, con 5 punti su 5, staccando di un punto e mezzo il campione della Scuola Primaria locale che ha ospitato il torneo (Scuola Primaria Bruzio Mare).

Nell'altro torneo U.10 (Pulcini) ha concluso al primo posto, per la sua categoria, Alessia Valente, mentre nella categoria maschile Pietro Belgrado si è classificato al secondo posto. Andrea Bianchi, invece, ha concluso al terzo posto della categoria Pulcini. Questi si qualificano direttamente alla competizione Nazionale Individuale che si terrà a Scalea nella prima decade di luglio 2018.

Alla competizione hanno partecipato circa 100 ragazzi provenienti dalle Scuole Primarie e Media della Provincia di Cosenza. Gli altri partecipanti che hanno ben figurato sono Paolo Bertini, Samuele Ammannato, Zenobio Accogliano', Chiara Vulcano, Antonio Pisano, Niccolò Pedace e Vanessa Belsito. Per la Scuola Primaria "Monachelle" è stata un'esperienza completamente nuova che ha accettato la sfida del proponente istruttore Francesco Armentano (docente di matematica in pensione) che ha avviato, in orario curricolare per un'ora a settimana durante l'ora di matematica e per solo 10 ore, l'insegnamento di questa importante disciplina, la cui valenza formativa è universalmente riconosciuta, tant'è che la Comunità Europea sin dal 2012 ha sollecitato gli Stati membri a introdurla come materia curricolare.

Un particolare ringraziamento va anche a don Umberto Sapia del Sacro Cuore che ha messo a disposizione dei bambini, per un giorno a settimana, la canonica. Il responsabile del corso, il professor Francesco Armentano, ha voluto ringraziare i genitori del gruppo. Questi hanno creduto fortemente nell'iniziativa dando un valido aiuto per la riuscita del corso.

Complimenti, oltre al tutor del corso (Il Professor Francesco Armentano) per l'ottimo lavoro, agli alunni che, con grande merito e grazie alla straordinaria concentrazione manifestata durante l'impegnativa competizione sportiva, hanno vinto il torneo provinciale giovanile di scacchi.