Rinvenute 400 munizioni in un casolare abbandonato

Un bottino di 400 munizioni è stato rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Dinami in un casolare in disuso al confine tra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria.Le cartucce, alcune calibro 12 per fucile e altre calibro 7,65 e 6.35 per pistola, erano nascoste in una busta di plastica contenuta dentro una casseruola che a sua volta era celata sotto un manto di terriccio ancora umido. I Carabinieri continuano ad indagare per trovare un responsabile.