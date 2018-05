Furto a erboristeria. L’allarme dei commercianti: “in balia di bande criminali”

L'Herboristerie, negozio a marchio L'Erbolario, in via Azaria Tedeschi 55-57, a Crotone è stata letteralmente 'saccheggiata' nel corso di tre furti con scasso distintamente messi a segno in tre notti consecutive (il 26 aprile, l’1 e il 2 maggio scorso) da ignoti malviventi che hanno razziato merce e prodotti vari per la bellezza del viso e la cura del corpo, insieme a computer oltre a una somma di denaro (LEGGI).



“Quanto accaduto non solo a noi, ma anche ai danni di altri esercizi commerciali crotonesi, mette in evidenza lo stato di forte insicurezza che si riscontra nel centro della città di Crotone” commenta a freddo e dopo il fatto il titolare dell’attività commerciale.

“Qui, forse agevolati da un isola pedonale sempre più in mano a falsi mendicanti e simili, che fungono da vere e proprie sentinelle diurne che presiedono il territorio del centro cittadino - aggiungono dal negozio - agiscono impunemente bande di piccoli o grandi criminali che in varie ore della notte colpiscono gli obiettivi con precisione dettata da un occulta regia del crimine, dello spaccio, del furto e della ricettazione”.

Poi un appello degli stessi commercianti: “Occorre civilmente dire basta al dilagare del crimine nel centro della città di Crotone dove si trovano banche e uffici ma soprattutto tanti esercizi commerciali i cui titolari sono sempre più sgomenti e terrorizzati di fronte all'impudenza spesso impunita dei delinquenti, tanto che ormai molti sono vicini a gettare la spugna, desertificando ancor di più il corso principale di Via Vittorio Veneto e le strade limitrofe”.

L’Herboristerie, ha voluto inoltre scusarsi con i clienti i disagi dovuti dai furti facendo sapere che sta ripristinando un negozio in sicurezza “più bello e più accogliente di prima”.

Infine un ringraziamo che i commercianti lo hanno voluto indirizzate alla Compagnia dei Carabinieri di Crotone “che con le sue aliquote e i suoi ufficiali sono intervenuti” hanno affermato, oltre che ai numerosi amici e clienti dell'Erbolario che hanno espresso affetto e solidarietà.

“Sentimenti e valutazioni – concludono dal negozio crotonese - che abbiamo voluto immediatamente esprimere sulla vetrina del punto vendita l'Erbolario con una scritta d'arte in cui abbiamo riassunto quanto accaduto”.