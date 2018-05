Controlli nel cosentino, un arresto e 3 denunce

Un uomo di 55 anni, C.V.L., già gravato da precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cosenza, per detenzione illegale di arma. Durante un controllo, disposto dal questore cosentino, una pattuglia della volante ha notato l’uomo che, a bordo di una bicicletta, si allontanava.

Gli agenti insospettiti hanno seguito il 55enne, lo hanno fermato e perquisito. All’interno di una tasca dei pantaloni, gli agenti hanno trovato una pistola calibro 6.35 con matricola punzonata, caricata con 4 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 24 centimetri. Il 55enne è stato quindi accompagnato in Questura dove è stato dichiarato in arresto e quindi portato nel carcere cosentino.

Nell’ambito degli stessi controlli, gli agenti delle volanti hanno inoltre denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione domiciliare a casa di S. P., 40enne, gli agenti hanno trovato nel vano dell’autoclave della casa dell’uomo 3 involucri di hashish del peso di 60 grammi.

I controlli effettuati ieri hanno portato inoltre alla denuncia di altre due persone, P.M. 44enne, ed R.A., 53enne, colpevoli di evasione dai domiciliari. Gli agenti dell’Upgsp hanno inoltre trovato un involucro di cellophane con tre involucri, dei quali uno con 20 grammi di cocaina, e un altro con marijuana del peso di 6 grammi.

Diversi controlli sono stati fatti ieri dal personale del commissariato di Paola, del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale. Gli agenti hanno controllato 72 persone; 330 veicoli; ed eseguito una perquisizione.