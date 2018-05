Attraversa la strada e viene travolto. Professore in pensione in prognosi riservata

È in prognosi riservata un professore in pensione, di 67 anni, investito nel centro di Vibo Valentia mentre attraversava la strada. L’uomo, che nell’impatto ha riportato un politrauma e diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita, è stato ricoverato all’ospedale del capoluogo.

Ad investirlo è stata una giovane di 26 anni che era alla guida di una Fiat Panda. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica.