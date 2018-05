Balneazione, mare inquinato a Pizzo

Escherichia coli sopra i livelli imposti dalla legge. È emerso dal campione di acqua di mare analizzato da Arpacal nei pressi dell’hotel Grillo a Pizzo. E per questo motivo il tratto di mare è stato interdetto alla balneazione. Per questo motivo l’Agenzia regionale ha infatti disposto un campionamento aggiuntivo prelevato nei pressi dell’hotel.

“La fonte di pressione – è scritto nella comunicazione urgente il Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia - è stata individuata nelle acque superficiali del canale nell'area che riversavano in mare in maniera visibilmente torbida e con odore caratteristico di refluo fognario. Seguiranno a tal fine, gli esiti analitici dei valori di contaminazione fecale per gli Enterococchi intestinali e I'escherichia coli, riscontrati nel campione delle acque superficiali in questione”.