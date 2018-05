Auto sbanda, abbatte un muretto e finisce in una scarpata. Ferito il conducente

Un incidente stradale sulla SS 159 tra i comuni di S. Giovanni d'Albi e San Pietro Magisano, nel catanzarese, ha visto coinvolta un’auto, una Ford Kuga, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada e dopo aver abbattuto un muretto di delimitazione della carreggiata, ha terminato la sua corsa in una scarpata di circa sessanta metri di altezza, ribaltandosi.

A bordo della vettura il solo conducente che, uscito da solo dall'abitacolo, è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco di Catanzaro e del distaccamento volontario di Taverna, oltre che dai medici del 118.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato nell’ospedale di del capoluogo. Sul posto il personale dell’Anas per il ripristino della viabilità.