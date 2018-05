Ignoti hanno danneggiato l'acquedotto in località "Parlato" a Cinquefrondi. Las coperta è stata fatta dall’amministrazione comunale che ha denunciato il fatto e avviato i lavori di ripristino della struttura, per poi verificare la potabilità dell'acqua. Per qualche ora l’acqua non è stata erogata, proprio per permettere ai tecnici di aggiustare le tubature dell’acquedotto.