Maggio Europeo, al via eventi gli culturali a Corigliano - Rossano

L’esecuzione della giustizia di Elisabetta Sala. È, questo, il titolo del libro che sarà presentato sabato 5 nella Sala Tuke di Palazzo San Bernardino, alle 10 nel quadro delle diverse iniziative programmate per l’evento socio-culturale Maggio Europeo.

Con l’Autrice dialogherà Maria Grazia D’Ettoris direttrice della biblioteca Pier Giorgio Frassati della Fondazione D’Ettoris. L’iniziativa, patrocinata dal Comune Corigliano Rossano, è promossa dall’Ufficio Cultura e dall’Ufficio Europa della sede territoriale di Rossano.

Londra, 5 novembre 1605. Un atto terroristico senza precedenti raggela l’intera nazione e devasta la vita del giovane Jack Digby. La sua famiglia distrutta, le sue speranze infrante, il ragazzo si ritrova in un mondo spietato fatto di intrighi, minacce e tradimenti, nel quale, per diventare un uomo, dovrà innanzitutto ritrovare se stesso. Frequentando bettole e teatri, popolani e aristocratici, scoprirà che la verità non è facile né indolore; che i teatranti – tra i quali spicca l’enigmatico William Shakspeare – potrebbero non essere semplici intrattenitori; che talvolta nulla è come sembra.

L'intreccio si snoda tra sordidi vicoli cittadini e signorili dimore di campagna, sontuosi palazzi e antichi sotterranei; tra enigmi del passato, manoscritti segreti, amicizie, amori, rivelazioni inaspettate, mentre il patibolo è una minaccia che incombe dietro ogni angolo. Sullo sfondo scorre placido il Tamigi con i suoi colori, suoni e odori, in una suggestiva rievocazione storica per una lettura a fiato sospeso.