Litiga con la moglie e la frusta con una ciabatta elettrica. Arrestato

Ha frustato la moglie con una ciabatta elettrica. Per questo motivo per E.F.M., 51enne, sono scattate le manette. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, da qui la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

Durante un controllo, i Carabinieri di Catanzaro lo hanno sorpreso durante una lite domestica con la moglie durante la quale ha iniziato a colpirla violentemente. Tutto è nato da una telefonata arrivata alla centrale operativa e durata pochi secondi in cui, in modo confusionario, una voce femminile ha richiesto aiuto, prima che cadesse la linea.

La pattuglia, nel giro di pochi minuti, ha localizzato l’abitazione, e arrivata all’appartamento ha notato che la porta d’ingresso era aperta: una volta all’interno, si sono trovati di fronte ad una scena che poteva lasciare ben pochi dubbi.

Un uomo in piedi, vicino il quale c’era una donna, ancora riversa a terra, dolorante ed in lacrime. I Carabinieri hanno l'hanno aiutata a rialzarsi e, durante l’ispezione dell’appartamento, hanno verificato la presenza di numerosi cocci di vasi in frantumi sparsi per la casa.

Tranquillizzata la donna, i militari dell’Arma hanno scoperto che le botte sono seguite a un litigio nato per futili motivi. La donna ha inoltre dichiarato di essere stata frustata con una ciabatta elettrica, poi trovata dai militari e sequestrata, e di esser stata calpestata sulla nuca dal marito oltre che strattonata dai capelli dopo essere riuscita ad aprire la porta di casa.

La vittima, accompagnata in ospedale per le cure del caso, ha subito lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il marito, arrestato per maltrattamenti in famiglia, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato portato nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale, nei suoi confronti è stata disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.